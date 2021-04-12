Новый исторический рекорд биткоина

Биткоин в ходе торговой сессии вырос в цене на 2,34% - до $62,394 тыс. за единицу, свидетельствуют данные портала CoinDesk. Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

ТАСС отмечает, что по состоянию на 11:24 мск биткоин продолжил рост, достигнув $62,525 тыс. за единицу (+2,67%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.