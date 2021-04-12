Ильхам Алиев обратился к Минской группе: «Ждём предложения по налаживанию мирной жизни в Карабахе»

Баку ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

«Я думаю, есть области, в которых они (Минская группа ОБСЕ – ред.) могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, - конфликт уже разрешен. Когда я говорю о мирном соглашении с Арменией, если Армения будет рассматривать эту опцию, тут появилось бы много сфер деятельности для международных игроков - в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия. Я надеюсь, они (представители Минской группы ОБСЕ – ред.) вскоре приедут к нам с некоторыми предложениями, и мы очень внимательно изучим эти предложения», - сказал глава государства.