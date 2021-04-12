Ильхам Алиев: «Разрушена древняя часть Еревана, где жили мои предки»

«Тех, кто хочет стереть историю Азербайджана, учили, что они герои, но на самом деле они преступники. Шаумян и другие, убившие азербайджанцев и совершившие геноцид. Есть и другие примеры. Таким образом, мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур - историческая территория Азербайджана». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

Подчеркнув, что Зангезур — это древняя азербайджанская территория, президент Ильхам Алиев сказал: «Зангезур был передан Армении в 1920 году, 101 год назад. До этого эта территория принадлежала нам. Когда я говорю Гёйча, они ныне называют это озером Севан. Это - истина. Достаточно взглянуть на карту начала ХХ века. На ней вы не увидите Севана. Вы увидите там Гёйчу. То же самое и с Иреваном. Они разрушили историческую часть Иревана. Это – очевидный факт, что здесь жили азербайджанцы, включая моих предков».

Глава государства отметил, что это факт: «Однако это не значит, что у нас есть территориальные притязания. Я говорил, да, мы туда вернемся. Я не говорил, что мы вернемся туда на танках. Я сказал, что мы вернемся. Это означает, что почему бы и нет. Если мы возвращаемся в Зангезурский коридор, если мы используем эту дорогу, почему бы нам не вернуться в Ереван. Придет время, мы это сделаем. Я представляю свою позицию».