Россия направила из Каспийского в Черное море 15 кораблей

Корабли Каспийской флотилии России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО).

В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает Интерфакс.

Отмечается, что в рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.