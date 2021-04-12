Кремль: «Российские и азербайджанские военные обсуждают обломки «Искандера» в Шуше»

Тема, связанная с информацией Баку об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет «Искандер-М», обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы», - ответил представитель Кремля на вопрос, поднималась ли тема обнаружения обломков «Искандеров» в телефонном разговоре президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.