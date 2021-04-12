Полиция изъяла у бывшего зэка наркотики и оружие
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью на основании полученной информации провели оперативные мероприятия на территории Насиминского района Баку, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
Согласно информации, задержан ранее судимый житель города Шуша Н.Сулейманов, во время личного досмотра у него было обнаружено и изъято около 11 граммов героина. Также у жителя Ходжавендского района Д.Агаева был обнаружен и изъят без соответствующих документов дробовик марки «ИЖК» со стертым номером, отрезанным стволом и прикладом, четыре патрона к нему.
Проводится расследование.