Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
Завтра, 14 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами кратковременный дождь, северо-западный ветер днем временами усилится.
На Апшеронском полуострове ночью 9-12, днем 16-18 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В ряде районов Азербайджана завтра ожидаются переменные грозовые дожди, местами сильные, в высокогорье снег, возможен град. Усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 3-7, днем 7-12, местами до 17 градусов тепла.
14 апреля на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.