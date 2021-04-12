Главным редактором Reuters впервые за 170 лет стала женщина

Уроженка Рима Галлони сменит на этом посту американского журналиста Стивена Адлера, который после 10 лет на посту главного редактора уходит в этом году на пенсию. Под руководством 47-летней Галлони будут почти 2,5 тыс. журналистов по всему миру.

Алессандра Галлони назначена главным редактором Reuters и стала первой женщиной во главе этого новостного агентства за его 170-летнюю историю. Об этом говорится в сообщении агентства.

За плечами выпускницы Гарварда и Лондонской школы экономики 13 лет работы в газете The Wall Street Journal: сначала в качестве бизнес-корреспондента в Лондоне, затем - политического и экономического корреспондента в Риме и Париже и, наконец, главы южноевропейского бюро.

В 2013 году Галлони перешла в Thomson Reuters, где вначале была редактором по уже хорошо знакомому ей региону Южной Европы и одновременно колумнистом по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью. После этого она стала главным редактором мировых новостей.

Агентство Reuters было основано в 1851 году немецким иммигрантом Паулем Юлиусом Рейтером, однако история его началась в 1849 году, когда Рейтер открыл контору по обмену биржевыми сводками между Ахеном (Германия) и Брюсселем (Бельгия), где использовал почтовых голубей для пересылки информации. Компания Reuters office, открытая в 1851 году в Лондоне, уже передавала биржевые новости при помощи нового телеграфного кабеля. Следующим шагом стала передача политических новостей для некоторых газет Европы. Журналисты агентства были в числе первых, кто известил мир о таких событиях, как убийство президента США Авраама Линкольна и окончание Первой мировой войны. В марте 2008 года была завершена сделка по слиянию Reuters с канадской медиагруппой Thomson. В объединенной компании Thomson Reuters агентство Reuters является основным поставщиком информации, сохраняя при этом свою структуру и штаб-квартиру в Лондоне.