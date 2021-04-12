Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в совершении грабежей, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в поселке Бакиханова неизвестный ворвался в одну из аптек и, угрожая ножом работающей там продавщице, похитил из кассы 480 манатов. В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении инцидента Орхан Шахбазов. В своих показаниях он признался в совершенном преступлении и передал сотрудникам полиции режущий инструмент, который использовал во время инцидента.

Отметим, что разбойное нападение, совершенное Шахбазовым в аптеке, попало на камеры видеонаблюдения объекта.

Кроме того, задержан ранее судимый Эльшан Маилов, подозреваемый в совершении серии краж в феврале-апреле в Забрате и прилегающих поселках Баку.

За указанный период Э.Маилов совершил кражи в шести квартирах и двух объектах по продаже ювелирных изделий на территории Сабунчинского района. В ходе расследования выяснилось, что он похищал в основном золотые украшения. Всего Э.Маилов нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму около 15 тысяч манатов.

По обоим фактам проводится расследование.