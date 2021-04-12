Лукашенко вылетел в Баку

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БелТА.

Согласно сообщению, в Баку у главы белорусского государства запланированы переговоры с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Президенты обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

"Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах", - сообщала накануне пресс-служба Президента Беларуси.