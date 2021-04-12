Перекрывшее Суэцкий канал судно арестовали

Cуд по экономическим делам города Исмаилия в Египте постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по Суэцкому каналу. Владелец не получит судно, пока не выплатит компенсацию в размере 900 млн долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Shorouk.

"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться... пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - цитирует издание осведомленный источник.

В компенсацию вошли затраты администрации канала по снятию Ever Given с мели, ремонт контейнеровоза, а также потери канала, которые он понес из-за блокировки.

Иск в суд подала администрация Суэцкого канала, которая руководствуется соответствующей статьей египетского Закона о морской торговле, разрешающей конфисковать судно по решению специального суда.

23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров сел на мель, перекрыв важнейшую транспортную артерию для прохода кораблей. Судно сняли с мели только 29 марта. Власти Египта заявили, что теряют около 14 млн долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала.