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Massey Ferguson - один из самых известных мировых производителей сельскохозяйственной техники. Сервисный центр Imagro, являющийся официальным партнером Massey Ferguson, открыл свои двери для клиентов и партнеров в Баку. Новый центр площадью 1 300 квадратных метров оснащен новейшим диагностическим и сервисным оборудованием.

В Азербайджане принимаются необходимые меры для поддержки инновационного развития сельского хозяйства. В частности, компания Imagro постоянно проводит исследования рынка, привнося в страну самые инновационные технологии в мире и представляя их местным фермерам, что приводит к качественным изменениям в аграрной сфере. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан не только освободил свои оккупированные земли, но и открыл новые перспективы для аграрного сектора страны. В новом периоде компания Imagro будет играть активную роль в аграрных проектах, реализуемых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, и оказывать посильную поддержку в этой сфере азербайджанским фермерам.

Компания Imagro, вошедшая на рынок сельскохозяйственной техники c 2019 года, сегодня является единственным представителем около 10 мировых брендов в Азербайджане. Именно оборудование и технологии этой успешной компании привели к необходимости открыть центр, объединяющий все услуги в одном месте. Imagro стремится не только продавать и обслуживать технику, но также проводить проекты по продажам и консалтингу, организовывать тренинги для представителей сельского хозяйства с целью повышения их знаний и навыков.

Гости осмотрели новый сервисный центр, оценили высокий уровень обеспеченности склада и зоны обслуживания, комфортность клиентской зоны, где была представлена техника следующих брендов: Massey Ferguson, Horsh, GreatPlain, Farmet, Celli, Rinieri, İDEAL, Alpego, Moro Aratri, Side-Roll, Hattat и т.д.

Massey Ferguson - ведущий производитель сельскохозяйственной техники в США. Тракторы Massey Ferguson производятся с использованием передовых инновационных технологий. Это оборудование считается лучшим выбором для долгосрочного и качественного обслуживания в аграрном секторе Азербайджана. Техника Massey Ferguson уже успешно используется в различных фермерских хозяйствах Азербайджана.

Если учесть, что при уборке урожая на поле ценна каждая минута, то практичность, технологичность и функциональность комбайнов MF Beta особенно важны - эти комбайны имеют 9-тонный бункер, что позволяет еще больше оптимизировать период уборки урожая.

Проведенные исследования показали, что комбайны Massey Ferguson MF Beta более производительны, чем их конкуренты в той же области и в тех же условиях. То есть при правильной эксплуатации комбайнами можно собирать урожай с 65 гектаров в сутки. На этом преимущества комбайна MF Beta не заканчиваются – они на 32% быстрее своих конкурентов по загрузке.

Тракторы Massey Ferguson 8737 оснащены двигателями AGCO Power. Эти двигатели известны среди сельскохозяйственной техники своей долговечностью, мощностью и низким расходом топлива. Тракторы MF8S объявлены победителями в номинации «Лучший трактор 2021 года». Тракторы Massey Ferguson опережают своих конкурентов с точки зрения дизайна, технологических инноваций и возможностей трудоустройства. Компания Imagro также поставляет фермерам тракторы Hattat из братской Турции. Тракторы Hattat, массовое производство которых стартовало в 2007 году, уже заняли уверенную позицию на рынке сельскохозяйственной техники.