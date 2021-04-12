Сотрудники Мингячевирского городского управления полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, в Мингячевирское городское управление полиции обратился А.Гасанзаде и сообщил, что на улице Хатаи к нему подошел неизвестный и попросил мобильный телефон. Получив отказ, незнакомец нанес мужчине травму, отнял телефон и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленника - им оказался ранее судимый Сахиль Османов. Он признался в содеянном, заявив, что находился в нетрезвом состоянии. Мобильный телефон потерпевшего был изъят в доме С.Османова в качестве вещественного доказательства.