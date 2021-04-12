ВОЗ призвала ограничить торговлю животными на рынках

Всемирная организация здравоохранения призвала власти всех стран предпринять меры по ограничению торговли на рынках дикими млекопитающими из-за риска распространения инфекционных заболеваний, в частности, COVID-19.

"ВОЗ, а также Всемирная организация по охране здоровья животных и Программа ООН по окружающей среде в качестве экстренной меры призывают национальные компетентные органы... прекратить торговлю живыми пойманными дикими млекопитающими в целях продовольствия или разведения и закрыть соответствующие отделы на продовольственных рынках", - говорится в публикации ВОЗ, сообщает Интерфакс.

В документе указывается, что властям государств следует рассмотреть возможность незамедлительного принятия рекомендуемых мер. Отмечается, что такие меры должны действовать, "пока не будут приняты эффективные правила и не будет проведена адекватная оценка рисков".

ВОЗ напоминает, что зоонозное происхождение имеют многие инфекционные заболевания, в частности, лихорадка Ласса, вирус Марбург, вирусная инфекция Нипах. Что касается коронавирусов, с животным происхождением связывают вирус, который привел к эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году (SARS-CoV), а также коронавирус, связанный с ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

В организации отметили, что, хотя происхождение коронавируса COVID-19 не было окончательно определено, могли происходить такие взаимодействия, в которых имела место передача коронавируса между несколькими видами.