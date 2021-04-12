Пашинян созвал Совбез

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба правительства страны.

«В ходе заседания обсуждались вопросы формирования и укрепления безопасности Армении, а также вопросы, касающиеся региональных событий и перспектив их развития», – говорится в сообщении.

Отметчается, что предыдущее заседание Совета безопасности Армении прошло 30 марта. Тогда Пашинян заявил, что Армения заинтересована в разблокировке коммуникаций в регионе, так как это сулит ей возможности долгосрочного развития.