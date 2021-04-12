США отправят больше военных в Германию

США отправят больше военных на территорию Германии, объявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече со своей немецкой коллегой в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Остин объявил, что Соединенные Штаты расширят сотрудничество по разведывательным и военным каналам и отправят в ФРГ дополнительно 500 военнослужащих.

«Это чудесная новость, что не только, как говорил президент (США Джо) Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он дистанцировался от планов вывода американских войск из Германии, а напротив, произойдет прямо противоположное — оно будет вновь увеличено дополнительными силами в 500 человек», — прокомментировала этот шаг глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.