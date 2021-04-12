В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2 457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 2 002 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана во втроник, 13 апреля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 34 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен в общей сложности 289 601 случай заражения коронавирусом, из этого числа 253 762 человека благополучно прошли лечение, 3 978 пациентов клиник скончались.

Лечение 31 861 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего проведено 3 040 386 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 254 - за минувшие сутки.