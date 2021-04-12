Навальный подал в суд на колонию за отказ выдать ему Коран

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что подал в суд на исправительную колонию в городе Покрове Владимирской области РФ, где он отбывает срок по делу «Ив Роше».

«Коммерсант» сообщает, что оппозиционер пожаловался, что ему не отдают привезенные им книги, в том числе Коран. Руководство колонии утверждает, что все книги надо проверять на экстремизм. В какой суд подано заявление, политик не уточнил.

По словам Навального, на проверки книг у ИК-2 уходит по три месяца. Его доставили в колонию в середине марта. В течение месяца Навальному не выдали ни одной привезенной им книги, написал он в Instagram. В заявлении на имя начальника колонии Александра Муханова российский оппозиционер пожаловался, что неоднократно просил выдать принадлежащий ему Коран.

«В этом случае вопрос касается не только чтения, но и права на вероисповедание. Однако каждый раз меня устно и письменно информировали, что все без исключения книги должны пройти проверку на экстремизм, что занимает в ИК-2 по три месяца. Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм. Как это выглядит вообще?» — говорится в заявлении российского политика.