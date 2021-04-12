В результате еще одной успешной операции таможенники пресекли попытку контрабандного перемещения через таможенную границу Азербайджана более 213 килограммов героина.

Так, на основании информации, поступившей в Оперативно-следственное управление Южного территориального Главного таможенного управления, на таможенном посту Астара был задержан грузовой автомобиль DAF с государственным регистрационным знаком 07BJ293/07za294, которым управлял гражданин Азербайджана, перевозивший груз картофеля из Исламской Республики Иран в Украинскую Республику транзитом через территорию Азербайджана, был проведен таможенный досмотр.

Несмотря на то, что водитель заявил, что в транспортном средстве, которым он управлял, не было каких-либо предметов, подлежащих декларированию в таможенный орган, в том числе наркотических и психотропных веществ, собака кинологической службы отреагировала на прицеп автомобиля специальными знаками, груз был выгружен. В ходе повторной проверки служебная собака вновь отреагировала на 557 мешков «свежего картофеля».

В результате в 119 мешках были найдены 962 упаковки овальной формы, замаскированные под картофель. При осмотре выяснилось, что в упаковках находилось в спрессованном виде наркотическое средство светло-коричневого цвета - героин в общей сложности 213 кг 241 грамм, который выделял специфический запах.

По факту проводится расследование.