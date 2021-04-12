Иран приступает к обогащению урана до 60%

Иран приступает к обогащению урана до уровня 60%, сообщает агентство IRNA со ссылкой на замглавы министерства иностранных дел Аббаса Аракчи.

Других подробностей агентство не приводит, однако новость об обогащение прозвучала на фоне намерений Тегерана нарастить ядерную деятельность в свете диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Телеканал Press TV, в свою очередь, сообщает со ссылкой на дипломата, что процесс начнется с 14 апреля, о чем Иран уже проинформировал МАГАТЭ.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран обогатит уран до 60%, если того потребуют интересы страны.

Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.