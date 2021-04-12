Успех карабах ской реконструкции во многом зависит от успеха взаимодействия России и Турции в азербайджанском экономическом пространстве. Благодаря этим основным внешним субъектам можно получить наилучший результат: от непосредственно дополнительных инвестиций, свыше ассигнований азербайджанского бюджета, до создания благоприятных условий в региональных инфраструктурных и экспортно ориентированных проектов - речь как о результате, быстро выполненном подряде строительства, так и о внешней среде - условий для допуска новых карабах ских предприятий на внешние рынки, включения их в более широкие цепочки кооперации. Кроме того, для Баку важно решить задачу "разгона" внешних капиталовложений, источником которых будут являться мировые инфраструктурные банки и другие внешние игроки, помимо Турции и России.

По данным Минэкономики Азербайджана на середину марта 2021 года, в Баку поступили обращения от 53 иностранных компаний из 12 стран. Среди них в основном компании из Турции, России, Пакистана, Венгрии и Казахстана.

В рамках "Государственной программы по восстановлению и устойчивому развитию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы" в текущем году предусмотрено до $1,3 млрд бюджетных расходов. Если такие параметры сохранятся, то общие госинвестиции за пять лет могут составить $5,2 млрд с перспективой роста за счёт внешнего инвестирования: интерес проявили ЕБРР, Венгерский экспортный банк Exim Bank, ВБ.

Для понимания масштабов приведем следующее сравнение - 5,2 млрд долларов - это около 380 млрд рублей - ВРП Рязанской области, где чуть больше 1 млн человек. При этом площадь восстановления в Карабахе около 10 тыс кв км, в четыре раза меньше данного российского региона, что косвенно говорит о плотности строительства новых объектов и их стоимости.

На стартовом периоде определенные преимущества заметны у турецких компаний. Но, скорее всего, финансово-инвестиционный "пирог" бюджетных подрядов в Баку распределят более менее равномерно, сообразно реальному потенциалу внешних игроков.

В этой связи актуальными оказываются следующие вопросы: смогут ли национальные и зарубежные подрядчики реализовать текущий бюджет 2021 года без перевода остатков средств на следующий, учитывая, что до конца года осталось три квартала?

Процесс разминирования тормозится как отсутствием карт, так и просто масштабом работ - вероятно, этот процесс на ряде участков затянется на годы. Плюс к этому, до начала III квартала текущего года в Азербайджане, как и во всем мире, сохраняются ограничения в связи с пандемией. При этом президентом озвучено, что до конца 2021 года будет восстановлено и проведено электроснабжение региона, выполнены работы первой стадии по аэропорту Физули, построена дорога в Шушу. То есть нынешний бюджетный год окажется скорее стартовым, и по нему нельзя еще квалифицированно судить о реальном числе участников восстановления.