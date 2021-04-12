Совбез ООН прервал заседание из-за флага Косово

Совет безопасности ООН прервал заседание в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Косово, из-за того, что представитель региона выступала на фоне флага Косово. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замечание сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что Косово не является всеми признанным государством.

«Как вы знаете, Косово не является признанным всеми государством. Это территория. И восемь членов СБ не признают Косово в качестве государства», — заявил российский представитель.

Он попросил представительницу Косово сменить фон или убрать флаг. При этом Полянский подчеркнул, что Россия не выступает против участия представителей Косово в заседании.