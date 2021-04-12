Haqqin.az продолжает следить за военными инцидентами в регионе Южно-Китайского моря и конкретно у берегов Тайваня, в которых участвуют разные силы. Прежде всего, это действия Китая и его военной мощи, которую Пекином обещано держать там постоянно. Только что стало известно, что 25 боевых самолетов Народно-освободительной армии Китая влетели в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Военно-воздушные суда появились там день спустя после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Китаю, что Соединенные Штаты обязаны защищать остров, который Пекин считает частью своей территории.

Среди внушительной группы самолетов, что появились у территории Тайваня, были 14 истребителей J-16, четыре истребителя J-10, четыре бомбардировщика H-6K, а также два самолета для борьбы с подводными лодками и один самолет раннего предупреждения. Таковы данные оборонного ведомства Тайваня.

В ответ на действия Китая Тайбэй поднял в воздух свои истребители и по тревоге привел в состояние боеготовности экипажи всей своей системы противовоздушной обороны.

Тайвань также передал посредством радио предупреждение пилотам китайских самолетов, которые традиционно уже появились с юго-западного направления в зоне идентификации противовоздушной обороны острова.

По данным компании CNN, китайские военные самолеты летают близ острова чуть ли не ежедневно. Haqqin.az не раз сообщал о таких инцидентах. Опасным остается то, что Пекин никогда не отказывался вернуть себе «мятежную провинцию» путем применения силы.

И пока подобные «телодвижения» Китая будут происходить, напряженность в регионе Южно-Китайского моря будет сохраняться, грозя «горячим» конфликтом.