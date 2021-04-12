Активисты принесли гробы к офису Меркель

Активисты немецкой организации Move Politics Campact принесли к офису канцлера ФРГ Ангелы Меркель гробы. Акция была проведена, чтобы обратить внимание властей на ухудшение ситуации с коронавирусом в стране, сообщает Ruptly.

СМИ уточняет, что для снижения уровня смертности населения активисты потребовали ужесточить карантин.

«По-прежнему умирает много людей, их число растет с каждым днем, и отделения интенсивной терапии в больницах уже переполнены», — заявила пресс-секретарь организации Клара Кощис.

Также она сказала, что власти должны создать в стране условия, при которых дистанционно сможет работать большее количество людей, в том числе сотрудники заводов.