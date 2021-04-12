Убийца Али Гейдарова бросил пистолет в автобусе

Мужчина, подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего, скрылся с места преступления на автобусе. Об этом пишет сайт mk.ru.

«Водитель автобуса 26-го маршрута, осматривая салон после очередного рейса на конечной остановке близ метро «Сокол», обнаружил в салоне, за сиденьем у окна предметы, похожие на пистолет, магазин и патроны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе подозреваемый поменялся куртками с неизвестным пассажиром, который позже вышел на конечной остановке у метро «Сокол». Позже куртка была обнаружена в одном из мусорных контейнеров.

Ранее стало известно, что мужчиной, которого застрелили в московском фитнес-клубе, оказался известный криминальный авторитет — Али Гейдаров (Альберт Рыжий).