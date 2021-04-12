Первая встреча президентов Азербайджана и Беларуси организована в формате неформального ужина, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

Агентство отмечает, что как показывает практика, иногда за подобными переговорами удается решить больше вопросов, чем во время официальных заседаний.

"В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества", - сообщали ранее в пресс-службе главы государства.

Согласно информации, официальная часть переговоров запланирована на среду.