Турция запрещает внутренние поездки из-за COVID-19

Турция на две недели ужесточает ограничения, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

В частности, в стране вводится запрет на междугородние поездки. Кроме того, увеличивается продолжительность комендантского часа в будние дни, теперь он будет действовать с 19.00 до 5.00 по местному времени.

Рестораны и другие заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос или оказывать услуги доставки, школы и дошкольные учреждения переводятся на дистанционное обучение, вновь вводятся ограничения на выход из дома для несовершеннолетних и лиц старшего поколения.