Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил проведение в Баку Кубка мира по художественной гимнастике и чемпионата мира по спортивной аэробике, которые должны состояться в мае.

Кубок мира пройдет с 7 по 9 мая, а чемпионат мира – с 27 по 29 мая. Стоит отметить, что это будут первые массовые соревнования в Азербайджане после начала пандемии. Среди спортивных событий в закрытых помещениях ранее исключение делалось только для футзальных отборочных матчей чемпионата Европы с участием сборной Азербайджана, когда в Баку приезжала только одна команда соперников.

Оперштаб одобрил проведение Кубка мира и чемпионата мира с учетом того, что эти соревнования были перенесены с прошлого года. Также учитывалось, что Кубок мира в Баку является квалификационным на Олимпиаду в Токио и его проведение обязательно.

Естественно, перед Федерацией гимнастики Азербайджана поставлено условие соблюдения всех требований карантинного режима и проведения соревнований без зрителей.

Также важно подчеркнуть, что приезд иностранных делегаций благоприятно скажется на финансовом положении бакинских отелей, которые вот уже больше года пустуют в связи с отсутствием туристов.