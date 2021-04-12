Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов встретился с председателем Постоянной комиссии Сената Италии по иностранным делам и эмиграции, сенатором Вито Петрочелли, мэром города Матера Доменико Беннарди и председателем городского совета Матера Антонио Матердомини.

На встрече стороны выразили удовлетворение уровнем развития сотрудничества между двумя странами в области культуры и искусства, сохранения и управления культурным наследием. Также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи между Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника” Ичеришехер" и муниципалитетом города Матера был подписан "Протокол о дружбе и сотрудничестве” с целью установления сотрудничества.

Было отмечено, что основной целью подписания протокола является расширение дружественных отношений между Ичеришехер и городом Матера, дальнейшее укрепление экономических, социальных и культурных связей, определение сфер совместной деятельности.

В то же время документ предусматривает совместную деятельность в области искусства, культуры, туризма, науки и истории, взаимную поддержку организации программ и проектов, а также обмен опытом и информацией, ускорение сотрудничества в области сохранения, восстановления и развития культурного наследия и другие вопросы.

Документ был подписан Аскером Алекперовым и Доменико Беннарди.

Встреча завершилась посещением гостями историко-архитектурных памятников Ичеришехер.