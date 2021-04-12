Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу

Принца Филиппа похоронят в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гробы для принца Филиппа и британской королевы Елизаветы II были изготовлены более 30 лет назад. Они хранятся в похоронном бюро Leverton & Sons, которое получило их от предшественников в 1991 году.

Свинцовая обшивка призвана уменьшить влажность внутри гроба и замедлить разложение тела. В прошлом в подобных гробах хоронили и других членов британской королевской семьи, в частности принцессу Диану. Из-за свинца ее гроб весил более 250 килограммов.

В качестве катафалка предполагается использовать один из двух гибридных внедорожников Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом, модифицированных по указанию самого принца Филиппа. Обе машины начали готовить к использованию спустя несколько часов после госпитализации Филиппа в феврале.