Иранская ракета подбила израильское судно близ ОАЭ

Судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской Ray Shipping company и плавающее под флагом Багам, было атаковано близ побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственные источники.

Как уточняется, инцидент произошел неподалеку от эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ. Известно, что грузовое судно вышло из кувейтского порта Ахмади. В результате атаки оно получило незначительные повреждения, при этом члены команды также не пострадали. Несмотря на это, Hyperion Ray будет вынужден зайти в ближайший порт, чтобы оценить серьезность полученного ущерба и возможность продолжить плавание.

По данным «Аль-Маядин», израильская сторона уже заявила, что судно было атаковано иранской ракетой. Предположительно, она могла быть запущена с иранского беспилотника или другого судна. Уточняется, что подобное нападение могло стать ответом Тегерана на недавний теракт на ядерном объекте в иранском Натанзе, к которому, как утверждается, были причастны израильские спецслужбы.