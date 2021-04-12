Горбачев о судьбе российско-американских отношений

Российско-американский саммит поможет двум странам выстроить отношения по-новому, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его слова передает «Интерфакс».

Он отметил, что приветствует предложение президента США Джо Байдена о проведении встречи двух стран на высшем уровне. Только с помощью двусторонних переговоров, по мнению Горбачева, можно начать по-новому выстраивать отношения.

«У наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», — заключил он.