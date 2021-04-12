Грузия продала 100 миллионов бутылок вина

Экспорт грузинского вина достиг 100 миллиона бутылок, сообщил глава Минсельхозя Грузии Леван Давиташвили, передают грузинские СМИ.

По расчетам министерства, к 2030 году из Грузии должен осуществляться экспорт вина на сумму 1 миллиард долларов. В Минсельхозе подчеркивают, что грузинское вино должно перейти в международно признанную категорию на целевых рынках.

На встрече с производителями вина министр отметил, что для популяризации грузинского вина недостаточно проведение рекламных кампаний, организованных только государством – необходимо активное участие и частного сектора.

Давиташвили также отметил, что занять достойное место на экспортных рынках грузинским виноделам поможет выращивание качественного винограда.