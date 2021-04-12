В Армении скандал: из Азербайджана в Ереван ушли 211 миллионов долларов

В Армении разгорелся очередной политический скандал, вызванный распространенной информацией о том, что в 2018 году из Азербайджана в Армению было переведено 211 миллионов долларов.

Как сообщает «Новости Армения», депутат от парламентской фракции «Светлая Армения» Армен Егиазарян заявил, что он получил ответ СНБ о том, что они не имеют ничего общего с переводом 211 млн долларов из Азербайджана в Армению в 2018 году.

«Несколько дней назад я обратился в СНБ в связи с отчетом Всемирного банка, в котором указывалось, что в 2018 году из Азербайджана в Армению было переведено 211 миллиона долларов.

Сегодня я получил ответ СНБ, которым фактически сообщают, что в этом вопросе им делать нечего... По крайней мере, странно такое безразличное отношение к факту перевода значительной суммы из враждебной страны в Армению»,- сказал депутат.