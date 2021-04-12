США намерены продолжить давление на Россию

Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, а также продолжим оказывать давление на Россию и призывать к тому, что правильно», — отметила представитель Белого дома.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты заинтересованы не столько в доверительных, сколько в стабильных отношениях с Россией.

«Мы не стремимся к установлению доверия в той же степени, в какой мы стремимся к предсказуемости и стабильности отношений с Россией», — заявила Псаки.