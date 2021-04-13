Эрдоган о двойных стандартах Евросоюза

Евросоюз должен положить конец применению двойных стандартов в отношении Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает"Анадолу".

По его словам, в Анкаре ожидают, что "Европейский союз будет применять к Турции те же процессы и практику, что и к другим странам, принятым в блок".

Турецкий лидер отметил, что реакция властей на социальные волнения, вспыхнувшие в европейских странах на фоне пандемии, обнажила их двойные стандарты по отношению к Турции.

Президент Эрдоган коснулся также темы укрепления отношений между Анкарой и Киевом. Он подчеркнул, что "каждый шаг в направлении развития турецко-украинских связей важен для мира и спокойствия в регионе".