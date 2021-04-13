В бундестаге отреагировали на усиление контингента США в Германии

Член комитета бундестага Германии по обороне Александер Ной в беседе с РИА Новости отреагировал на сообщение об усилении контингента США в стране.

По его словам, решение отправить в Германию больше американских военных может подтолкнуть радикалов в Киеве к военным действиям в Донбассе. «Демонстративные выражения солидарности со стороны США и НАТО в отношении Киева, определенно, безответственны и являются еще одним неправильным сигналом», — сказал Ной.

Как считает представитель бундестага, эскалация по линии разграничения в Донбассе крайне опасна. «Националисты и реваншисты в Киеве чувствуют себя воодушевленными, могут даже устроить инсценировку военного инцидента, чтобы получить военную поддержку США», — полагает он.