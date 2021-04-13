При этом Ильхам Алиев , по долгу службы главы государства, проводит ежедневные рабочие совещания, консультации с членами правительства, своими помощниками и близким окружением, ведет переговоры с главами государств, принимает официальные делегации, обсуждает с различными ведомствами ситуацию во всех отраслях страны, рассматривает и утверждает проекты государственного масштаба… И все это происходит в ненастные времена бушующей пандемии. И ко всему прочему, у президента, как и у любого полноценного человека, есть личная жизнь.

В современном мире довольно сложно найти прецедент, когда глава государства или правительства взвалил бы на себя все бремя ответственности за информационную войну целого государства. Считанные дни назад отметивший третий год своего четвертого срока в президентском дворце Ильхам Алиев развернул беспримерную информационную деятельность, тем самым восполнив активную работу целого самодостаточного госаппарата. Сотни выступлений со дня июльской конфронтации на армяно-азербайджанской границе, бесчисленное количество интервью зарубежным средствам массовой информации, неслыханная в новейшей политической истории рекордная четырехчасовая пресс-конференция…

Не обессудьте, как бы это не было воспринято за лирико-панегирический стиль изложения, но проведенная Ильхамом Алиевым за считанные месяцы гигантская работа поражает воображение. Президент ежедневно, скрупулезно, в дискутивно-полемическом стиле ведет заочные дебаты со всем международным сообществом, отвечая на любую критику, выпад, агрессию и тенденциозность. И.Алиев открыт для всех своих политических противников, критиков и недоброжелателей, терпеливо выслушивает каждый критический и даже каверзный вопрос, и в свойственной себе уверенной, искренней и заслуженно резкой, а порой и яростной, изредка в саркастической манере парирует напористые вылазки антагонистов-неприятелей.

Что привлекает особое внимание в многочасовых интервью, беседах и выступлениях президента? Многоуровневость дискурса. Ильхам Алиев – первый среди равных перед академической аудиторией. Накануне глава государства провел трехчасовой ликбез главам ведущих аналитических центров, рассуждая о перипетиях региональной политики, раскрывая свою мировоззренческую философию, акцентируя внимание на прерогативе историзма. В понимании И.Алиева историческая справедливость – высшая ценность, однако ограниченная категорическим императивом права. Историческая земля Азербайджана – современная Армения и Ереван – земля предков президента, что каждый раз обязывает его возвращаться к ошибкам унаследованного им и его великим отцом прошлого. Но для президента это вопрос исторической памяти и ценностей, но вовсе не оспариваемое право.

Довольно часто И.Алиев убеждает своей откровенностью и прямотой, что ставит его выше политики. Поэтому азербайджанский президент в каждом своем выступлении восстает против циничности и безнравственности в большой политике. Его обескураживает большая и циничная ложь в большой и безнравственной политике. Отчего И.Алиев понятен и близок простому народу. Он без обиняков говорит на языке своего народа. И любого другого народа, который вне академических стен.

Анализ последних публичных выступлений И.Алиева свидетельствует о многогранности его личности. Близкий и понятный простолюдину харизматичный лидер, с другой стороны своим взвешенным политическим слогом, глубоким интеллектом, образованностью и тонкостью вызывает восторг европейского либерала и русского интеллектуала. С западными собеседниками И.Алиев совершенно иной – осторожный в выражениях, жадный на эпитеты, аналитичный, совершенно хладнокровный. Словно это сказано про полиглота Ильхама Алиева, что язык – это структура человеческого мышления. Фразеология и патетика меняются с переходом с одного языка на другой. Здесь проявляется еще один талант азербайджанского президента – тонкость и искусность дипломата. Уникальная особенность личности президента – его кажущаяся простота и непосредственность, как бы непринужденность. Эта его черта обезоруживает его противников и недоброжелателей, как бы подкупает его лжесторонников и циников. Но Алиев-то видит этих людей насквозь, считывая их истинные мысли. Природа наделила азербайджанского президента еще одним достоинством. У него великое терпение, он умеет ждать. Порой десятилетия. Что проявлялось в его победных схватках над противниками и отступниками, циниками и лжесторонниками как внутри страны, так и за ее пределами.

У Алиева редкая черта: он умеет как выигрывать, так и не доигрывать, любит и переигрывать. Но он никогда не проигрывает. Удивительно, за свои 60 лет, словно родившись в белой рубашке, этот везучий человек с удивительной судьбой ни разу не проиграл.

Алиев – ранимый, но не эмоциональный человек. Здесь проходит очень тонкая грань. Хотя многие впоследствии проигравшие его недоброжелатели воспринимали его ранимость за эмоциональность. Политика не признает эмоций. И поэтому Алиев постоянно побеждает на протяжении 18 лет! Не шутка, человек-эпоха! Счастливый президент, достигший всех своих целей в жизни. Хотя, вероятно, в свои неполные 60 лет счастливый президент, заменивший целый госаппарат, лелеет какую-то еще мечту и цель?! Пути геополитические неисповедимы.

Алиев вел к победе страну на протяжении 18 лет, о чем неустанно рассуждают его противники – экс-президенты и нынешние лидеры Армении. Своей ювелирной многовекторной внешней политикой и виртуозным дипломатическим мастерством, обескровив и загнав в угол Армению, которую до этого превратил в «больного человека Кавказа», И.Алиев просто-напросто блестяще доиграл превосходную партию на геополитической шахматной доске. Выстроенная им концепция – математическое уравнение. И ошибок быть не могло. Сугубо холодный и умный расчет «железного президента». Даже каждое слово или реплика имели свою роковую значимость или символизм. Помните, как в одном из своих выступлений в самом начале войны И.Алиев как-то невзначай вымолвил: «Без Шуши наше дело станет половинчатым!» Никто не обратил внимание на реплику, предваряющую последнюю битву. Хотя в это время азербайджанские войска стояли в окрестностях неприступного Физули.

Порой задают вопрос – почему же выступал и продолжает выступать один Алиев? Почему молчит госаппарат и окружение? А потому, что эта была превосходная партия всего лишь одного президента, в которой каждое слово, знак и даже отпечаток могли сыграть решающую роль.

Ильхам Алиев вел информационно-политическую войну. Он же расставлял значки на большущей военной карте. Он знал, что ответить великим державам. Он знал, на кого можно было положиться, на кого нет. Он знал, кто предаст. Он знал с кем дойдет до Шуши. Он знал. Это была его война, в которой он победил. Для нас. Для будущего. Во имя завтрашнего дня. Чтобы в отличие от него, дети сегодняшних азербайджанцев не тосковали по земле своих предков…