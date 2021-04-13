В Москве задержали предполагаемого убийцу Али Гейдарова

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В жилище, где скрывался подозреваемый, проводятся обыски. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение Следственного комитета для проведения необходимых следственных действий.

В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок установлены личность и местонахождение подозреваемого.