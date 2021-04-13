Биткоин вновь обновил исторический максимум

Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 0,65% и достиг $64 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала «Финам».

Таким образом, стоимость криптовалюты вновь обновила исторический максимум.