Биткоин вновь обновил исторический максимум
Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 0,65% и достиг $64 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала «Финам».
Таким образом, стоимость криптовалюты вновь обновила исторический максимум.
Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 0,65% и достиг $64 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала «Финам».
Таким образом, стоимость криптовалюты вновь обновила исторический максимум.
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