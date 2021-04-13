В Геранбое полиция пресекла незаконную свадьбу

В Геранбойском районе оштрафованы нарушители карантинного режима, об этом сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В отдел полиции Геранбойского района поступила информация о проведении свадьбы в одном из частных жилых домов на территории села Гарадаглы. Соответствующими мерами сотрудников полиции проведение церемонии было предотвращено, в отношении участников приняты меры в соответствии с законодательством.

С лицами, нарушившими санитарно-эпидемиологические нормы, проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении задержанного составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и наложен штраф.