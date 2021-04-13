Британия вслед за США выведет войска из Афганистана

Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана, пишет газета The Times со ссылкой на источник.

Накануне, 13 апреля, администрация президента США сообщила о пересмотре сроков вывода своих войск из Афганистана, теперь это планируется сделать до 11 сентября, а не к 1 мая.

По данным газеты, в настоящее время в Афганистане находятся около 750 британских военных. При этом после вывода войск США они могут столкнуться с трудностями, так как используют их базы и инфраструктуру. Также Великобритания может передать правительству Афганистана контроль над академией в Кабуле, где британские специалисты тренируют местных солдат.