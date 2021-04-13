Сахиба Гафарова едет в Санкт-Петербург

Делегация Азербайджана под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой отправляется сегодня в Санкт-Петербург для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Об этом сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации входят депутаты Низами Сафаров, Арзу Нагиев, Амина Агазаде, Михаил Забелин и Эмин Гаджиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, другие официальные лица.

В рамках сессии пройдут совещание Совета МПА СНГ, 52-е пленарное заседание Ассамблеи и заседания постоянных комиссий.

Делегация Азербайджана примет участие в международной парламентской конференции «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм». Кроме того, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проведёт ряд встреч с руководителями других делегаций, принимающих участие в мероприятии.

Визит завершится 16 апреля.