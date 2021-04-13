В Петербурге разбился мальчик из азербайджанской семьи

Во вторник, 13 апреля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 5-летнего мальчика с многочисленными травмами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что ребенок по недосмотру родителей перевалился через перила и упал с третьего этажа в парадной дома №18 на улице Кибальчича.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, гематому левого надбровья.

Известно, что мать мальчика – гражданка Азербайджана, отец – гражданин РФ. Оба нигде не работают.

По факту случившегося проводится проверка.