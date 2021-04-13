В Турции поблагодарили страны, которые ввели санкции против Анкары

Ограничения ряда стран Запада в отношении оборонной промышленности Турции позволили Анкаре разработать более рациональную программу развития военно-промышленного комплекса, определить приоритетный перечень продукции, которую нужно производить в стране. Об этом написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

«В свете эмбарго мы лучше осознали, в чем нуждаемся, что нужно производить на отечественных предприятиях, и ускорили этот процесс», - цитирует Anadolu Демира.

Глава Управления привлек внимание к усилиям турецкого концерна ASELSAN, наладившего производство камер CATS для беспилотных летательных аппаратов. «Зависимость Турции от экспорта и в этом направлении отпала. Это доказывает обоснованность курса президента Реджепа Тайипа Эрдогана на укрепление военно-промышленного потенциала страны. Санкции позволили нам скорректировать курс на развитие оборонпрома. Поэтому мы лишь благодарны странам, которые вводят подобные ограничения. Никто не в силах изменить курс на формирование всецело независимой оборонной промышленности Турции», - написал Демир.