Выразив удовлетворение расширением сотрудничества между АПБ и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гошгар Тахмазли подробно проинформировал гостей о мерах и решениях, принятых в последнее время в направлении обеспечения и развития продовольственной безопасности в Азербайджане.

Председатель агентства рассказал о мерах, предпринимаемых для обеспечения здоровья животных в нашей стране, более эффективной организации работы в области ветеринарного контроля и создания системы идентификации крупного рогатого скота. Г.Тахмазли отметил, что расширение сотрудничества в области обеспечения здоровья животных, изучение белорусского опыта в производстве ветеринарных препаратов, а также интеграция информационных систем в области безопасности пищевых продуктов внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко отметил большой потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами в области продовольственной безопасности и подчеркнул важность сотрудничества между научно-исследовательскими центрами в области здоровья животных, ветеринарных препаратов, исследований и регистрации кормов и кормовых добавок.

На встрече были обсуждены меры контроля, применяемые в ходе импортно-экспортных операций пищевой продукции между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Состоялся обмен мнениями по организации совместных тренингов и семинаров со специализированными университетами Беларуси в области безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и фитосанитарии.

В завершение белорусский министр пригласил Гошгара Тахмазли на выставку «Белагро», которая пройдет с 1 по 5 июня этого года.