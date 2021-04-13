Алиев про Ивана, а Минская группа про Болвана забытая мелодия для флейты
Баку ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе. Об этом заявил на конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев. Некоторые представители Минской группы придерживаются иного мнения – они хотят сохранить за собой статус посредника.
«Я думаю, есть области, в которых они (Минская группа ОБСЕ – ред.) могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, - конфликт уже разрешен», - заявил Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».
По счастливой случайности среди присутствовавших находился и бывший сопредседатель этой самой несуразной Минской группы ОБСЕ от США, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза: «С точки зрения Азербайджана конфликт уже урегулирован. На самом деле много еще что предстоит сделать. Это и демаркация армяно-азербайджанской границы, и имплементация остальных вопросов заявления от 9/10 ноября. Или, как предложил президент Алиев, поиск мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, не только с точки зрения Нагорного Карабаха, а в целом».
Хорошо знающий регион и посвященный в детали зашедших в тупик переговоров, следовательно, и вызвавших Вторую Карабахскую войну, Брайза осознает, что Азербайджан добился военно-политических целей и считает конфликт разрешенным. Однако Минская группа могла бы выступить посредником, говоря словами Ильхама Алиева, лишь в налаживании мирной жизни.
Но вот не прошло и несколько часов, как современная Минская группа, в которой, увы, не осталось таких опытных дипломатов, как Брайза, разразилась суровым политическим заявлением о необходимости посреднических усилий в урегулировании конфликта.
Конечно, можно было бы отрезать: «Спасибо, не надо, избавь нас Всевышний от таких посредников, а с врагами мы уж и сами как-нибудь справимся». Но вопрос всё же несколько глубже.
С одной стороны, совершенно понятно, что функционеры Минской группы хотели бы сохранить за собой рабочие места и дипломатическую надбавку к зарплате. Но не такой же ценой! А работа совершенно не пыльная, важно придерживаться только двух правил: первое - «душа за всё болит, но ни за что не отвечает». Второе: «рот закрыл – рабочее место убрано».
Но вчерашнее заявление Минской группы о необходимости спасения культурного наследия в Карабахе – по своей сути сплошное издевательство. Около 30 лет Азербайджан пытался привлечь внимание сопредседателей к уничтожению этого самого культурно-исторического наследия. Но Минская группа уводила к проблеме основополагающего решения конфликта. Теперь конфликт разрешен. Базовые принципы претворены благодаря решимости и воле И.Алиева, а не посредничеству Минской группы. Но сопредседатели призывают вернуться к проблеме наследия.
Но самое главное, даже чудовищное во вчерашнем заявлении – это попытка выдать завершение военной стадии конфликта за режим прекращения огня. И выраженная глубокая удовлетворенность возвращением армянских беженцев на свои места проживания. И ни словом не обмолвились о трагической ситуации миллиона азербайджанских беженцев. Которым просто некуда вернуться. Все их города и поселки сравняли с лицом земли.
А дальше – свойственные сопредседателям пустые дипломатические формулировки, полные пацифизма и антимилитаризма. Ничего не изменилось в выступлении и поведении бывших посредников. То, какими бедствиями и человеческими жертвами это поведение обернулось для народов Азербайджана и, кстати, Армении – международных чиновников не слишком все эти три десятилетия и волновало.
Хотя надо взглянуть правде в глаза и озвучить истину – серьёзную озабоченность функционеров из Минской группы вызывает не положение беженцев и даже культурное наследие, а то обстоятельство, что по итогам 44-дневной Отечественной войны они утратили рычаг для манипуляции ситуацией на Южном Кавказе, инструмент давления на Ереван, Баку, а также на других внешних системных игроков в регионе. И предложение Ильхама Алиева, которое в переводе с дипломатического звучит как призыв заняться конкретным делом, а не болтовней и фиглярством, – для них откровенный вызов.
Они и настаивают на том, что конфликт не окончен – поскольку прекращение конфликта категорически противоречит их интересам, как и мирная созидательная работа в регионе. Они от этого только проигрывают, что с учетом турецкого, российского и иранского факторов и планов противостояния Китаю для них совершенно неприемлемо.
Азербайджан – это Каспий, это двери к транспортному коридору из Центральной Азии. И контроль над ситуацией в такой стратегической точке им отдавать совершенно не хочется, поскольку это станет их поражением в одном из этапов Большой игры.
«Результат Минской группы был нулевым. Сопредседателями Минской группы являются ведущие страны мира, ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН. Конечно, если бы было оказано серьезное давление на Армению и с учетом требований Азербайджана были бы введены санкции, вопрос мог бы давно решиться мирным путем», - сказал не так давно Ильхам Алиев.
С точки зрения Баку – совершенно точное определение. С точки зрения функционеров от Минской группы всё видится совершенно иначе. Вопрос возможности манипуляций и, как следствие, рычаг давления на обе стороны – прекрасный расклад, да ещё и не очень затруднительно и дорого.
Поэтому проармянский крен Минской группы – и раньше-то не слишком соблюдавшей принцип беспристрастности – предопределён. К практической работе её функционеры не готовы, мир на Южном Кавказе им не нужен – остаются только попытки ворваться на арену в ипостаси посредников. То есть, говоря простым языком, гадить победителю, в надежде, что всё же политические банкроты останутся востребованными.