Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:43

Баку ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе. Об этом заявил на конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев. Некоторые представители Минской группы придерживаются иного мнения – они хотят сохранить за собой статус посредника. «Я думаю, есть области, в которых они (Минская группа ОБСЕ – ред.) могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, - конфликт уже разрешен», - заявил Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

По счастливой случайности среди присутствовавших находился и бывший сопредседатель этой самой несуразной Минской группы ОБСЕ от США, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза: «С точки зрения Азербайджана конфликт уже урегулирован. На самом деле много еще что предстоит сделать. Это и демаркация армяно-азербайджанской границы, и имплементация остальных вопросов заявления от 9/10 ноября. Или, как предложил президент Алиев, поиск мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, не только с точки зрения Нагорного Карабаха, а в целом». Хорошо знающий регион и посвященный в детали зашедших в тупик переговоров, следовательно, и вызвавших Вторую Карабахскую войну, Брайза осознает, что Азербайджан добился военно-политических целей и считает конфликт разрешенным. Однако Минская группа могла бы выступить посредником, говоря словами Ильхама Алиева, лишь в налаживании мирной жизни.

Но вот не прошло и несколько часов, как современная Минская группа, в которой, увы, не осталось таких опытных дипломатов, как Брайза, разразилась суровым политическим заявлением о необходимости посреднических усилий в урегулировании конфликта. Конечно, можно было бы отрезать: «Спасибо, не надо, избавь нас Всевышний от таких посредников, а с врагами мы уж и сами как-нибудь справимся». Но вопрос всё же несколько глубже. С одной стороны, совершенно понятно, что функционеры Минской группы хотели бы сохранить за собой рабочие места и дипломатическую надбавку к зарплате. Но не такой же ценой! А работа совершенно не пыльная, важно придерживаться только двух правил: первое - «душа за всё болит, но ни за что не отвечает». Второе: «рот закрыл – рабочее место убрано». Но вчерашнее заявление Минской группы о необходимости спасения культурного наследия в Карабахе – по своей сути сплошное издевательство. Около 30 лет Азербайджан пытался привлечь внимание сопредседателей к уничтожению этого самого культурно-исторического наследия. Но Минская группа уводила к проблеме основополагающего решения конфликта. Теперь конфликт разрешен. Базовые принципы претворены благодаря решимости и воле И.Алиева, а не посредничеству Минской группы. Но сопредседатели призывают вернуться к проблеме наследия. Но самое главное, даже чудовищное во вчерашнем заявлении – это попытка выдать завершение военной стадии конфликта за режим прекращения огня. И выраженная глубокая удовлетворенность возвращением армянских беженцев на свои места проживания. И ни словом не обмолвились о трагической ситуации миллиона азербайджанских беженцев. Которым просто некуда вернуться. Все их города и поселки сравняли с лицом земли. А дальше – свойственные сопредседателям пустые дипломатические формулировки, полные пацифизма и антимилитаризма. Ничего не изменилось в выступлении и поведении бывших посредников. То, какими бедствиями и человеческими жертвами это поведение обернулось для народов Азербайджана и, кстати, Армении – международных чиновников не слишком все эти три десятилетия и волновало.