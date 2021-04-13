Сотрудники МЧС спасли шесть человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 19 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 6 случаями пребывания в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизни людей.

Всего за минувшие сутки было спасены шесть человек, было обнаружено тело одного человека.

Кроме того, водолазно-поисковая группа обнаружила тело Гусейнли Гусейна Шахин оглу (2016 г.р.), утонувшего 9 апреля 2021 года в реке Кура на территории села Джанган Сабирабадского района.