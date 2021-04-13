Пашинян заявил, что США, Россия и Франция призывали Армению отказаться от статуса Нагорного Карабаха
Незадолго до апрельской войны 2016 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция – ред.) потребовали от Армении отказаться от требования предоставить промежуточный статус Нагорному Карабаху. Об этом сказал премьер Никол Пашинян на заседании в парламенте.
Как сообщают армянские СМИ, глава армянского правительства подробно перечислил этапы переговорного процесса, сказав, что Азербайджан постепенно ужесточал свою позицию в вопросе статуса Карабаха. Более того, начиная с 2014-2015 гг. эта позиция Баку получала поддержку со стороны сопредседателей.
"И апрельская война 2016 года началась после того, как посредниками армянской стороне было предложено отказаться от требования промежуточного статуса Нагорного Карабаха. Я хочу четко констатировать – за два месяца до апреля 2016 года со стороны посредников было предложение армянской стороне – отказаться от стремления зафиксировать промежуточный статус Карабаха", - отметил он.
По словам Пашиняна, армянская сторона отказалась, и спустя два месяца после этого началась апрельская война, которая после прекращения ценой некоторых территориальных потерь должна была обязать Ереван отказаться от идеи промежуточного статуса.
Он назвал заблуждением утверждения о том, что в переговорном процессе были достигнуты договоренности о проведении референдума по статусу Нагорного Карабаха. В пакете документов был пункт о референдуме, но сроки и "ареал" проведения референдума не обговаривались. Азербайджан в свою очередь всегда говорил, что голосование должно быть в пределах всего Азербайджана.