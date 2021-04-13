Пашинян заявил, что США, Россия и Франция призывали Армению отказаться от статуса Нагорного Карабаха

Как сообщают армянские СМИ, глава армянского правительства подробно перечислил этапы переговорного процесса, сказав, что Азербайджан постепенно ужесточал свою позицию в вопросе статуса Карабах а. Более того, начиная с 2014-2015 гг. эта позиция Баку получала поддержку со стороны сопредседателей.

Незадолго до апрельской войны 2016 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция – ред.) потребовали от Армении отказаться от требования предоставить промежуточный статус Нагорному Карабах у. Об этом сказал премьер Никол Пашинян на заседании в парламенте.

"И апрельская война 2016 года началась после того, как посредниками армянской стороне было предложено отказаться от требования промежуточного статуса Нагорного Карабаха. Я хочу четко констатировать – за два месяца до апреля 2016 года со стороны посредников было предложение армянской стороне – отказаться от стремления зафиксировать промежуточный статус Карабаха", - отметил он.

По словам Пашиняна, армянская сторона отказалась, и спустя два месяца после этого началась апрельская война, которая после прекращения ценой некоторых территориальных потерь должна была обязать Ереван отказаться от идеи промежуточного статуса.

Он назвал заблуждением утверждения о том, что в переговорном процессе были достигнуты договоренности о проведении референдума по статусу Нагорного Карабаха. В пакете документов был пункт о референдуме, но сроки и "ареал" проведения референдума не обговаривались. Азербайджан в свою очередь всегда говорил, что голосование должно быть в пределах всего Азербайджана.