США отправили делегацию на Тайвань. Китай возмущен

В знак поддержки острова Тайвань США направили туда неофициальную делегацию. Решение принял президент Джозеф Байден, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника администрации и представителя Госдепа.

СМИ сообщает, что поездка американской делегации — важный сигнал о приверженности США поддержки Тайваня и его демократии.

В Вашингтоне также отметили, что поездка связана с тем, что США и Тайвань отмечают 42-ю годовщину подписания Закона об отношениях с Тайванем, за который голосовал Байден.

В свою очередь Китай сделал представление США. «Мы сделали американской стороне резкое представление, настоятельно призываем не посылать ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, которого цитирует РИА Новости.